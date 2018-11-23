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مساعد رئيس الوفد سابقًا عن انقسام الحزب: "تعنت أبوشقة السبب"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:33 ص
مساعد رئيس الوفد سابقًا عن انقسام الحزب: تعنت أبوشقة السبب
ياسر قورة
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كساب أحمد
 

علق ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد سابقًا، على انقسام الحزب، قائلًا: "لم نكن لنصل لهذه الدرجة إلا بسبب تعنت رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة"، لافتًا إلى أنه لجأ للحلول الودية لحل مشكلة انتخابات الهيئة العليا في الحزب، ولكن رئيس الحزب لم يستجب.

وأوضح "قورة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن انتخابات الهيئة العليا وجد بها خطأ يبطلها، حيث أن الأصوات الصحيحة كانت أقل من الواقع بأكثر من 1000 صوت، لافتًا إلى أنه تقدم بتظلم لرئيس الحزب لإيقاف نتيجة الانتخابات، وتشكيل لجنة للنظر في هذا الموضوع، ولكن رئيس الحزب رفض، وطلب منه التقدم بالتظلم للمحكمة.

وأشار إلى أن فصل رئيس الحزب 5 من أعضاء الهيئة العليا مخالف للائحة الحزب، لافتًا إلى أنه سيلجأ للأطر القانونية للحصول على حق المفصولين.
المزيد عن: ياسر قورة حزب الوفد أخبار مصر
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