منسق "بركة غليون": المشروع ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الجمبري

قال معتز المقدم، المنسق العام بين الجانبين المصري والصيني لبركة غليون، إن هناك 2 مليار ذريعة جمبري، تساهم في تغطية العجز في مصر من الجمبري، مع إمكانية التصدير للخارج العام المقبل.



وأضاف "المقدم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، على هامش تغطية موسم حصاد البوري والبلطي والجمبري في بركة غليون، والمذاع ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدي البلد"، أن بركة غليون ساهمت في تحقيق اكتفاء ذاتي من الجمبري خلال العام الحالي، حيث تم إنتاج نحو 240 مليون ذريعة.



وتابع، أن الهدف من مشروع بركة غليون هدف قومي، وهو تقليل استيراد الأسماك من الخارج، مع تقليل عجز الموازنة، وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن أنه يساهم في تخفيض سعر الأسماك نتيجة زيادة الإنتاج.

