كاميلا كابيو الأكثر تتويجا في مجال الموسيقى بهوليوود 2018

مع اقتراب نهاية عام 2018، تصدرت الفنانة الأمريكية الشابة كاميلا كابيو قائمة الفنانات الأعلى تكريما خلال العام بالوسط الموسيقي بهوليوود.

وحصدت كاميلا كابيو على مدار عام 2018 الجاري 42 جائزة، من مختلف الجوائز الكبرى مثل جوائز الموسيقى الأمريكية وجوائز قناة mtv والجرامي وجوائز الموسيقى الأوروبية وجوائز الموسيقى البريطانية.

وأثبتت كاميلا أن خطوتها بترك فريقها الغنائي fifth harmony كانت صحيحة بالنظر للنجاح الذي حققته كمغنية منفردة منذ بداية العام.