ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سياسي تونسي: الحكومة غير آبهة بالضغط الاجتماعي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:43 م
سياسي تونسي: الحكومة غير آبهة بالضغط الاجتماعي
الجامع القاسمي
طباعة
 
قال المحلل السياسي التونسي، الجامع القاسمي، إنه بالرغم من الإضراب العام الذي تشهده تونس والأزمة التي تتدحرج نحو اتجاهات وسيناريوهات متعددة إلا أن الحكومة مازالت تلازم الصمت، ورأى أن الحكومة التونسية غير آبهه بهذا الضغط الاجتماعي الذي ينذر بشتاء ساخن في البلاد.

وأضاف القاسمي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الامكانيات والإكراهات لا تتيح للحكومة التونسية ورئيسها، يوسف الشاهد، الاستجابة لتلك الضغوط الاجتماعية، مشيرا إلى أن الملف الاجتماعي أصبح ضاغطاً ليس فقط على الحكومة وإنما على المشهد السياسي ككل.

وأوضح القاسمي أن الحكومة لا تزال غير آبهة بما يجري على مستوى الشارع من تدهور للقدرة الشرائية للمواطن، معربا عن اعتقاده بأن هذا التوتر يتجه نحو التصعيد وأن الأسابيع القادمة ستكون الأوضاع مفتوحة على احتمالات كبيرة.

وأشار إلى أن هناك تباين في وجهات النظر بين الشارع والأحزاب السياسية.

 


المزيد عن: شتاء حكومة تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 1:20:05 AM