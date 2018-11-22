طريقة عمل شوربة العدس باللحم
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:37 م
المقادير:
لحم مفروم: 500 جرامًا
عصير الطماطم: 2 كوب
الماء: 4 اكواب
العدس الاصفر: كوب "مغسول ومصفى"
الجزر: 2 حبة "مبشور"
البصل: 1 حبة "مفروم"
زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
ملح: نصف ملعقة صغيرة
الكمون: ربع ملعقة صغيرة "مطحون"
مرق دجاج: 1 مكعب "اختياري"
طريقة التحضير:
1- ضعي اللحم والزيت في قدر واسع على نار متوسطة وقلبي حتى يصبح بني اللون ثم أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين.
2- أضيفي عصير الطماطم والماء ومرق الدجاج والفلفل الأسود والملح والجزر والعدس.
3- اتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي المزيج لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.
4- ازيلي القدر عن النار وأضيفي الكمون وحركي.
5- اسكبي الشوربة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.
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