طريقة عمل شوربة العدس باللحم

المقادير:





لحم مفروم: 500 جرامًا

عصير الطماطم: 2 كوب

الماء: 4 اكواب

العدس الاصفر: كوب "مغسول ومصفى"

الجزر: 2 حبة "مبشور"

البصل: 1 حبة "مفروم"

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

الكمون: ربع ملعقة صغيرة "مطحون"

مرق دجاج: 1 مكعب "اختياري"









طريقة التحضير:





1- ضعي اللحم والزيت في قدر واسع على نار متوسطة وقلبي حتى يصبح بني اللون ثم أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين.





2- أضيفي عصير الطماطم والماء ومرق الدجاج والفلفل الأسود والملح والجزر والعدس.





3- اتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي المزيج لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.





4- ازيلي القدر عن النار وأضيفي الكمون وحركي.



