توفيق عكاشة منتقدًا الفنانين: "اقسم بالله ثقافتكم لا تتخطى طفل عمره 6 سنوات" (فيديو)



انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، الفنانين، قائلًا: "ما شفتش حد فيكو وقف ضد الإخوان، ما شفتش حد فيكوا راح اتبرع لصندوق تحيا مصر إلا محمد رمضان الذي أفسد المجتمع والدراما في مصر".



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة اليوم"، مساء الخميس، أن الفنانة أم كلثوم طافت الدول العربية والأوربية لتقديم حفلات غانية لكي تتبرع بدخلها لصالح بناء القوات المسلحة بعد الحرب، معقبًا: "أقسم بالله ثقافة الفنانين لا تتخطى ثقافة طفل عمره 6 سنوات".

