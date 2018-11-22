ليمان ينفي اتهامات تهربه من الضرائب

نفى الألماني ينس ليمان، حارس مرمى فريق أرسنال الانجليزي السابق ،المزاعم التي أشارت إلى تهربه من الضرائب، موضحا أنه سوف يتخذ إجراء قانونيا ضد الصحيفة التي أثارت تلك الادعاءات.





وكتب ليمان على حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لم أتهرب مطلقا من الضرائب، وبالتالي سوف أتخذ إجراءات قانونية ضد الأكاذيب التي نشرتها صحيفة هاندلسبلات الألمانية".





وذكرت الصحيفة الألمانية أمس الأربعاء نقلا عن وثيقة من مكتب الضرائب بمدينة ميونخ الألمانية أن ليمان، الذي يعمل الآن ناقدا تليفزيونيا، أخفى العائدات الخاصة بالإعلانات عن السلطات.





وتمسكت الصحيفة بروايتها والتي تضمنت أن ليمان طلب مضاعفة الإعانات الخاصة بالأطفال.





وبعد التحقيقات التي خضع لها لعدة سنوات، أكد الحارس الألماني قيامه بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه عام 2017 من أجل تسوية القضية.





وشدد ليمان على أن ادعاءات الصحيفة "غير صحيحة إلى حد كبير وغير قانونية".





يذكر أن ليمان صاحب الـ49 عامًا حقق مسيرة ناجحة مع أندية شالكه وبوروسيا دورتموند وشتوتجارت في الدوري الألماني (بوندسليجا)، كما دافع عن ألوان فريقي أرسنال الانجليزي وميلان الإيطالي.





وشارك ليمان في 61 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وتصدى لركلتي جزاء خلال لقاء منتخب الماكينات مع نظيره الأرجنتيني في دور الثمانية لبطولة كأس العالم التي جرت بألمانيا عام 2006.



