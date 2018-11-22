كارول سماحة تصحح خطأ فادحا بخطأين وتتعرض للانتقاد والسخرية! (صور)

شاركت النجمة كارول سماحة، تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، عايدت من خلالها الشعب وكتبت: "لبنان يا قطعة سما.. كل سنة وبلدي لبنان وأهله بخير".

إلا أنها وضعت علم البلد الخطأ الأمر الذي أثار موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعاملت معها كارول بحنكة وفكاهة فنشرت تغريدة أخر علّقت من خلالها على الخطأ وكتبت: "حطينا العلم بالغلط أعزرونا.. بس معلش مس رح امحي التويت".

إلا أنها تعرضت للانتقاد مجددًا بعد أن كتبت “اعذرونا” بطريقة غير صحيحة.