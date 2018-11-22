كيف تحصل على جسم رشيق فى أسبوع واحد؟

يرغب الجميع في خسارة الوزن بسرعة كبيرة، إلا أن الأدلّة تشير إلى أن الأشخاص الذين يخسرون الوزن بشكل تدريجي، بكمية تتراوح بين نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام واحد أسبوعيّاً يعدون أكثر قدرةً على المحافظة على هذا الوزن المفقود، ولا تشمل خسارة الوزن الصحيّة فقط اتباع حمية غذائبة، بل تركّز على اتباع نمط حياة صحيّ وتغييرات طويلة الأمد في نمط الأكل والتمارين.

وهنا ترصد "الفجر"، كيفية الحصول على جسم رشيق خلال أسبوع واحد فقطـ، وذلك من خلال السطور القادمة.

التّقليل من السّكر والنشويات

يعدّ التّقليل من السكّر والنشويّات من الأمور المهمة للتقليل من الوزن، حيث إنّ ذلك يساعد على التّقليل من الشّعور بالجوع، وبالتّالي التقليل من السّعرات الحراريّة المتناولة، فبدل أن يقوم الجسم بحرق الكربوهيدرات للحصول على الطاقة فإنه يلجأ إلى حرق الدّهون المخزّنة.





كما أنّ تقليل النشويّات يقود إلى تقليل مستويات الإنسولين في الدّم، ممّا يؤدّي إلى تصريف الكلى للصوديوم والماء الزائد من الجسم، ليقل وزن الجسم عن طريق خسارة وزن الماء الفائض من الجسم.

إضافة البروتين

تتميّز البروتينات في أنّها تساعد في الشّعور بالشّبع، وتساعد في الحفاظ على العضلات، ويمكن الحصول على البروتينات من مصادرها النباتيّة مثل المكسّرات، والفاصوليا، وفول الصويا، أو من المصادر الحيوانيّة واللّحوم قليلة الدّهون، مثل الدّواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، وتعتمد حاجة الجسم إلى البروتين على العمر، والجنس، ومدى النشاط للفرد.





تناول الألياف

الألياف الغذائيّة هي الكربوهيدرات النّباتيّة التي لا يمكن هضمها في الأمعاء الدّقيقة على عكس السكريّات والنشويّات، لذلك تساعد إضافة الألياف للنظام الغذائي على زيادة الشّعور بالشّبع، ممّا يؤدّي إلى تناول كمية طعام أقل وبالتّالي خسارة الوزن، ومن الأغذية التي تحتوي على هذه الألياف: حبوب الإفطار الكاملة، ومعكرونة القمح الكامل، وخبز الحبوب الكاملة، والشوفان، والنخالة، والخضار والفواكه، والبازيلاء، والفاصولياء، والحبوب، والمكسّرات، والبذور.





نصائح أخرى للحصول على جسم رشيق

هناك العديد من النصائح التي تساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع، منها "شرب الماء قبل نصف ساعة من وجبات الطعام، وتناول الطّعام ببطء؛ لأنّ ذلك يمنح شعوراً بالشّبع، ويزيد إفراز الهرمونات التي تساعد في تخسيس الوزن، والنوم لفترة كافية ليلاً؛ لأن قلّة النّوم تعدّ من العوامل المؤدّية لزيادة الوزن، وقياس الوزن بشكل يومي.