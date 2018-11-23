توفيق عكاشة عن حصول فنانة على 50 مليون جنيه: "بتخترع الذرة"



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن فيلم "شفيقة ومتولي" به عدد ضخم من النجوم، وإذا أردنا أن نعد فيلمًا مماثلًا من ناحية عدد النجوم، فسنحتاج ما يقرب من مليار جنيه.



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن أجر بعض النجوم أصبح مبالغ فيه، وقد يصل أجر نجم واحد لـ90 مليون جنيه، معقبًا: "90 مليون برغوت، ولا 90 مليون قملة، حاجات غريبة بتحصل".



وعلق على حصول إحدى الفنانات على 50 مليون جنيه في المسلسل الواحد، قائلًا: "يعني بتاخد في الحلقة الواحدة 1.5 مليون جنيه، بتخترع الذرة ولا بتعمل إيه، هو الإغراء بقى غالي للدرجة دي".



