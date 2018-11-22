ننشر حصاد 6 مباريات ساخنة في مجموعة الصعيد بالممتاز "ب"









شهدت الجولة العاشرة للمجموعة الأولى "الصعيد" للقسم الثاني إحراز 11 هدف خلال ستة مباريات، حيث إنفراد نادي بني سويف بالقمة بعدما تغلب على فريق طهطا بهدف لمصطفى الصفتي.





وفاز النصر للتعدين على فريق ناصر ملوي 1/2 أحرزهما اللاعب أحمد الشحات وسجل هيثم فتحي هدف ملوي.





وحقق الالمنيوم إنتصار هام على الوليديه 1/2 عن طريق أحمد حسني وباتريك عامورى، وسجل ابراهيم محمد هدف الوليديه الوحيد.





وتعادل التحرير بأسوان مع اللاعلاميين 1/1حيث تقدم نشات مسعد للإعلاميين، وتعادل أحمد عبد الرزاق التحرير.





وخطف الفيوم تعادل قاتل مع أسوان 1/1حيث سجل هدف اسوان سيلا بدارا، وأحرز محمود عرفات هدف الفريق الفيومي قبل ختام المباراة، التي شهدت طرد حارس أسوان رضا السيد بالدقيقة 80.





وحسم التعادل السلبي لقاء التليفونات وسوهاج، وتقام يوم السبت مباراة المنيا وديروط.





*- ترتيب المجموعة الأولى :





1- بنى سويف 22 نقطة

2- اسوان 20 نقطة

3- التعدين 18 نقطة

4- المنيا 15 نقطة

5- التليفونات 14 نقطة

6- الإعلاميين 14 نقطة

7- ديروط 14 نقطة

8- الالمونيوم 13 نقطة

9- سوهاج 13 نقطة

10- طهطا 12 نقطة

11- الفيوم 12 نقطة

12- التحرير بأسوان 7 نقاط

13-الولىدية 4 نقاط

14- ناصر ملوي 3 نقاط