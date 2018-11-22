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مدير الكرة بالزمالك : لست راض عن الآداء أمام الداخلية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:13 م
مدير الكرة بالزمالك : لست راض عن الآداء أمام الداخلية
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ريهام عبدالمحسن
 
أعرب أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالزمالك عن استياؤه من آداء الفريق على الرغم من فوزه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدوري وأكد أن الموسم مازال طويلا.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"كانت مباراة صعبة وبسبب الغيابات والإصابات التغييرات كانت محدودة وأحداد أصيب اليوم بنزلة معوية".

وأضاف :"لست راضي عن الآداء ولكنها ثلاث نقاط مهمة".

وتابع :"مازال الموسم طويل وأغلقنا صفحة المباراة وارفض الحديث عن الصفقات في يناير".

واختتم أمير تصريحاته قائلاً :"احترم علاء عبد العال وقام بعمل حركة غير موفقة أثارت غيظ الجمهور وتسبب في ما حدث".

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