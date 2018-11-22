عودة يقترب من تدريب المصري.. ومانويلوفيتش في الصورة





اقترب مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية من التعاقد مع محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب.





وقرر مجلس إدارة النادي المصري اليوم الخميس إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بعد الخسارة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز.





ووصلت مفاوضات النادي المصري مع محمد عودة إلى مراحل متقدمة بين الطرفين.





وفي نفس السياق، وضع مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية الصربي زوران مانويلوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس ضمن اهتماماتها تحسبا للتعاقد معه في حالة عدم التواصل لاتفاق نهائي مع عودة