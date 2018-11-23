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المندلاوي: زيارة "بارزاني" لبغداد تاريخية ومهمة لتلك الأسباب

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
المندلاوي: زيارة بارزاني لبغداد تاريخية ومهمة لتلك الأسباب
مصطفى المندلاوي
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قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مصطفى المندلاوي، إن زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد تاريخية ومهمة جدا، مشيرا إلى أن أهميتها تعود لعدة أسباب، أهمها أنها الزيارة الأولى بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان وأشرف عليه بارزاني بشكل مباشر.

وأضاف المندلاوي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن تلك الزيارة تأتي دعماً لحكومة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة مهم للغاية أيضا باعتبار أن بغداد وأربيل بحاجة لتفعيل العلاقات بينهما ومحالة حل الأزمات المتراكمة.

وأوضح أن تلك الزيارة بمثابة فرصة جديدة لحل الأزمات بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة أربيل، مؤكداً أن حل تلك الأزمات لا يخدم فقط مصالح إقليم كردستان وإنما للعراقيين جميعاً، على اعتبار أن تلك المشاكل خلقت أزمات وعدم استقرار، معربا عن اعتقاده أن تلك الزيارة سيكون لها أثارا إيجابة على العلاقات بين بغداد وأربيل وعلى مستوى العراق.

المزيد عن: مصطفى المندلاوي الكردستاني العراق
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