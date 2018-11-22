أخبار توتنهام - بوكيتينو يؤكد جاهزية فيرتونجين لمواجهة تشيلسي

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام جاهزية نجم الفريق فيرتونخين قبل مواجهة تشيلسي السبت المقبل في الأسبوع 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي غاب منذ سبتمبر الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة هيديرسفيلد تاون.





وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "فيرتونخين شارك في مران اليوم لكننا سننتظر حتى الغد للتأكد من إمكانية مشاركة المدافع البلجيكي في المباراة".





وأضاف: "سيكون من المهم أن نستعيد لاعبًا بحجم فيرتونخين في فترة صعبة من الموسم".





وعن مواجهة تشيلسي، قال بوكيتينو: "سيكون لقاء صعبًا للطرفين، الفارق بيننا وبين البلوز نقطة واحدة ما يزيد من أهمية المواجهة ولكنني أعلم أننا عندما نلعب مباريات مثل هذه، فإنها تعني الكثير للمشجعين".





وتابع: "نحن بحاجة للهدوء وأن نظهر قدراتنا على المنافسة وحماسنا من أجل الوصول إلى أفضل طريقة لتحقيق الفوز".





واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يستمر اللاعب طويلًا مع النادي، نحن نعمل بجد من أجل بقائه لذلك لست قلقًا على مستقبله".



