الزمالك يدرس التراجع عن ضم "أنطوي" بسبب الأهلي

يفكر مسؤولو الزمالك في التراجع عن التعاقد مع المهاجم الغاني جون آنطوي لاعب مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتى تفكير الزمالك في التراجع عن صفقة "أنطوي" بسبب وجود بند فى عقد بيع اللاعب بين الأهلى والمقاصة، يتيح للقلعة الحمراء الحصول على 600 ألف دولار، حال بيع اللاعب لأى فريق داخل مصر.

ووفقًا للبند الموجود في عقد "انطوي"، سيضطر الزمالك لدفع ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار على الأقل، من أجل إقناع إدارة المقاصة بالموافقة على بيع اللاعب.