تعرف على خطوات استخراج بطاقة التموين عن طريق الجوال

سهلت الحكومة عملية استخراج البطاقة التموينية الجديدة، لتتم إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد، ويضمن حماية البيانات والرقم السري للمستخدم.





وفيما يلي، تقدم "الفجر" خطوات استخراج البطاقة التموينية عن طريق المحمول، وذلك في السطور التالية.





1- يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له للتقدم بطلب الاستخراج أو الحذف والإضافة.





2- يقدم الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الأسرة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، وقسيمة الزواج، وصورة البطاقة التموينية الموجود بها، وإيصال كهرباء حديث، و عقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقاري، و صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، و صورة بطاقة التموين الموجودة بها، و رقم هاتف صاحب البطاقة، أو أي من أفراد أسرته، و شهادات ميلاد الأبناء.





3- وفي حال الرغبة في استخراج بدل تالف أو فاقد، تكون الأوراق المطلوبة هي؛ صورة بطاقة الرقم القومي، وحوالة بريدية بقيمة 20 جنيه، وإيصال كهرباء حديث، ورقم هاتف صاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.





4- يشترط أن يكون الرقم المرسل منه الرسالة، مُسجلًا ببيانات صاحب البطاقة التموينية أو أحد المقيدين بها.





5 - أرسل رسالة فارغة من نفس رقمك بجنيه واحد على الرقم "91237"، والرد عليه في الحال بأن طلبه تم تسجيله على النظام الإليكتروني أم لا.





6 - الرد على المواطن برسالة على رقم المحمول الخاص به، بعد أسبوع، بأن طلبه تم قبوله أو رفضه، وحال الرفض تُذكر الأسباب، وفي حال القبول يتسلم رسالة بعد 15 يوم عمل من تقديم الطلب، تفيد بأن عليه بالتوجه لمكتب التموين لاستلام البطاقة.





7 - بعد استلام البطاقة من مكتب التموين، يرسل المواطن رسالة أخرى بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة "91237"، ويكتب داخل الرسالة رقم "1"، والرد عليه برسالة مجانية تتضمن الرقم السري الخاص ببطاقته التموينية لتفعيل البطاقة.