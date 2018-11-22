"أوقاف الإسكندرية" تواصل إحتفالها بالمولد النبوي الشريف (صور)

أقيمت عدة أمسيات على مستوى الإدارات بمديرية أوقاف الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، احتفالا وابتهاجا بمولد النبي، ضمن حملة رسول الإنسانية التي تطلقها وزارة الأوقاف.



جاء ذلك بحضور الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، ومعه وكيل المديرية دكتور عبد الرحمن نصار، ومدير الدعوة الشيخ حسن عبد البصير.



وأكد "خشبة"، أن الأيام والشهور والسنين لا تفضل بذواتها على بعضها وإنما بما شرفها الله تعالى بما يقع فيها فقد فضل الله الأشهر الحرم وفضل شهر رمضان لشهر القرآن وفضل هذا الشهر بميلاد سيد البشر أجمعين.