ميدو بعد فوز الزمالك: محمود علاء راجل أوي

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دحلة على فوز الزمالك الصعب على الداخلية بهدفين مقاقبل هدف في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"محمود علاء راجل أوي".





وأضاف "‏الحمد لله مكسب مهم ماتش صعب جدا في ظل غيابات كتيره ⁧‫#الزمالك_الداخلية‬⁩ ..لاعيبه رجاله حتى وهما وحشين وجروس صبر على كهربا حتى وهو وحش وتغييرات كويسه جدا..برافو جروس".





وأتم قائلًا :"هذه نوعية المباريات التي تحفر في ذاكرة الجمهور..القتال حتى اخر دقيقة من الجميع..روح الفانله البيضا #الزمالك_الداخلية".



