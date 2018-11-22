الكناني يكشف عن سر بكاؤه ويوجه نصيحة للاعيبين عقب الفوز على طنطا

أعرب ياسر الكناني عن رضاه علي مستوي اللاعيبين اليوم في المباراة أمام طنطا، وقال الكناني في حوار خاص للفجر الرياضي عقب أنتهاء المباراة أن طنطا والمنصورة فريقين كبيرين لهما تاريح كبير، وأن أسهل شئ هو مواجهة الفرق الكبيرة المنظمة والمعروفة، ووجه الشكر للفريق الطنطاوي علي الأستقبال.

وكشف الكناني عن سر "دموعه" عقب انتهاء المباراة، وقال بأن ولاد النادي في في أي مكان عليهم صغوط كثيرة ودائما ما يكونوا مظلومين، مؤكدا علي حبه للمنصورة وأنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه للصعود بالفريق، ولكن سيما ما الظروف تعاند بعض الفترات.





وجه الكناني الشكر في ختام حديثه، لكل من الجماهير والادارة، ووجه نصيحة للاعيبين بأن لا يفرطوا في الفرحة، لان الدوري ما زال طويلا، وأكد علي أن جمهور المنصورة لن يقبل بأداء اقل من مباراة اليوم.