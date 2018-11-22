ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكناني يكشف عن سر بكاؤه ويوجه نصيحة للاعيبين عقب الفوز على طنطا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:11 م
الكناني يكشف عن سر بكاؤه ويوجه نصيحة للاعيبين عقب الفوز على طنطا
طباعة
سارة سالم
 

أعرب ياسر الكناني عن رضاه علي مستوي اللاعيبين اليوم في المباراة أمام طنطا، وقال الكناني في حوار خاص للفجر الرياضي عقب أنتهاء المباراة أن طنطا والمنصورة فريقين كبيرين لهما تاريح كبير، وأن أسهل شئ هو مواجهة الفرق الكبيرة المنظمة والمعروفة، ووجه الشكر للفريق الطنطاوي علي الأستقبال.


وكشف الكناني عن سر "دموعه" عقب انتهاء المباراة، وقال بأن ولاد النادي في في أي مكان عليهم صغوط كثيرة ودائما ما يكونوا مظلومين، مؤكدا علي حبه للمنصورة وأنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه للصعود بالفريق، ولكن سيما ما الظروف تعاند بعض الفترات.


وجه الكناني الشكر في ختام حديثه، لكل من الجماهير والادارة، ووجه نصيحة للاعيبين بأن لا يفرطوا في الفرحة، لان الدوري ما زال طويلا، وأكد علي أن جمهور المنصورة لن يقبل بأداء اقل من مباراة اليوم.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
1
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
1
x
17:30
1
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
4
x
13:45
0
أحد
الحزم
1
x
16:50
1
الفيحاء
الوحدة
1
x
17:20
0
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 9:30:03 PM