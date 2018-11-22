ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ قنا: نؤكد على أهمية الزراعات التعاقدية وتوحيد الحيازات الصغيرة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:12 م
محافظ قنا: نؤكد على أهمية الزراعات التعاقدية وتوحيد الحيازات الصغيرة
طباعة
بسام عبدالحميد
 
قال محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، إن المحافظة تولي أهتمامًا كبيرًا بالزراعات التعاقدية وتوحيد الحيازات الصغيرة التي سوف تساهم في تحقيق زيادات غير مسبوقة في إنتاجية المحاصيل والتعرف علي الطرق الحديثة في الزراعة والري.

وأضاف محافظ قنا، أنها تعمل ايضًا على ترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم وتحقيق توازن في توفير احتياجات الدولة من الغذاء عن طريق معرفة المزارع للمحاصيل الضرورية قبل زراعتها.

المزيد عن: مصر قنا أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
1
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
1
x
17:30
1
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
4
x
13:45
0
أحد
الحزم
1
x
16:50
1
الفيحاء
الوحدة
1
x
17:20
0
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 9:30:03 PM