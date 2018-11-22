محافظ قنا: نؤكد على أهمية الزراعات التعاقدية وتوحيد الحيازات الصغيرة

قال محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، إن المحافظة تولي أهتمامًا كبيرًا بالزراعات التعاقدية وتوحيد الحيازات الصغيرة التي سوف تساهم في تحقيق زيادات غير مسبوقة في إنتاجية المحاصيل والتعرف علي الطرق الحديثة في الزراعة والري.



وأضاف محافظ قنا، أنها تعمل ايضًا على ترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم وتحقيق توازن في توفير احتياجات الدولة من الغذاء عن طريق معرفة المزارع للمحاصيل الضرورية قبل زراعتها.



