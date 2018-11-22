سبق – السعودية | "الأرصاد" تطلق تنبيهًا متقدمًا على المدينة المنورة

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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا على منطقة المدينة المنورة، شملت: العيص وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر والأجزاء المجاورة لها.



وأشارت إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، مبينة أنها قد تؤدي إلى جريان السيول.



المصدر:- صحيفة سبق

