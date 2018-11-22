كلويفرت قبل مواجهة ريال مدريد : يمكننا الفوز بصدارة المجموعة



وقال كلويفرت في تصريحات موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "ريال مدريد ودوري الأبطال؟ أحلم بالتسجيل دائمًا، على الجميع أن يأتي إلى هنا ويكون خائفًا من مواجهة روما. يمكننا الفوز بصدارة المجموعة".





وأضاف: "سعيد جدًا وأستمتع كل يوم بالتواجد هنا. البطولة صعبة لكنها تجعلك لاعبًا أقوى، والدي أخبرني بذلك".



وعن طريقة مونشي المدير الرياضي لروما في إقناعه بالانضمام للفريق خلال الصيف الماضي، قال كلويفرت : "كان مقنعًا جدًا وتحدث معي بطريقة مميزة وأنا سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذته. أتواجد بمفردي هنا في روما لذا أستطيع التعلم كثيرًا من الأبطال الموجودين في الفريق".



واختتم كلويفرت تصريحاته قائلاً : "دي روسي قائد كبير ومهم للفريق. عندما جئت إلى هنا رحب بي. إنه ظاهرة داخل وخارج الملعب وشرف لي أن ألعب معه وأتحدث معه كثيرًا".

أكد جاستن كلويفرت نجم روما بأن فريقه قادر على اقتناص صدارة المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد قبل مواجهته الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات.