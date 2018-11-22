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ترامب: مستعد للقاء الرئيس الصيني لإنهاء الحرب التجارية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:03 م
ترامب: مستعد للقاء الرئيس الصيني لإنهاء الحرب التجارية
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وكالات
 
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه "مستعد" للقائه مع الرئيس الصيني شي جي بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين، مؤكداً مجدداً إحتمال التوصل الى إتفاق لإنهاء الحرب التجارية.



وقال ترامب في تصريحات صحفية بفلوريدا: "عملت على الاستعداد لذلك طوال حياتي"، مضيفاً "أعرف كل مكون وكافة الإحصائيات، وحدسي كان دائماً جيداً".



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس  الأرجنتينية يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل.



ودخلت بكين وواشنطن حرباً تجارية تهدد الاقتصاد العالمي.



وفرضت الولايات المتحدة منذ يوليو 2018 رسوماً جمركية عقابية على سلع صينية بـ250 مليار دولار سنوياً.

وردت عليها الصين برسوم على سلع أمريكية بـ 110 مليارات دولار.



وهددت واشنطن بتشديد العقوبات مرة جديدة اذا لم فشلت التسوية بحلول يناير 2019 المقبل.



وقال ترامب: "تريد الصين حقا التوصل الى اتفاق، إذا كان ممكناً التوصل الى اتفاق، سنفعل ذلك".



وأكد ترامب مجدداً "علاقته الممتازة" بشي جين بينغ، وقال: "أحبه كثيراً وأعتقد أنه يحبني أيضاً، على الأرجح أقل الآن مما كان قبل إجراءاتنا" العقابية.
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