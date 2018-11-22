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أب محروم من رؤية ابنته لـ"ساعة أمل": اخواتي ميعرفوش شكل بنتي إيه" (فيديو)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:53 م
أب محروم من رؤية ابنته لـساعة أمل: اخواتي ميعرفوش شكل بنتي إيه (فيديو)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

قدمت الإعلامية د. أمل منصور " خبيرة التنمية البشرية"، عن قانون الاستضافة والرؤية الجديد من برنامج "ساعة أمل" على شاشة قناة ltc، وعرضت آراء ما بين مؤيد ومعارض وكيفية إقراره والضوابط الحاكمة له فى ظل التأكيد على حق الأبناء فى حياة كريمة فى ظل انفصال الزوج والزوجة والحقوق والواجبات لكل طرف.


وخلال مداخلة هاتفية لأب محروم مع الإعلامية أمل منصور من رؤية بنته ، وقال الأب أن لدى حكم رؤية ومع ذلك محروم من رؤية بنتي واخواتي وأهلي لا يعرفون شكل بنتي.

 

وأضاف إنني قدمت كل شئ لكى أشاهد ابنتى ولكن لا استطيع، وتمنى الاهتمام بحل تلك المشكلات من الدولة والتى أصبحت منتشرة بشكل كبير في المجتمع المصري.

 

 ويشار إلي أن برنامج "ساعة أمل"، يسعى في إطار الإعلام الجاد والهادف الى رصد الظواهر الايجابية فى المجتمع، وبخاصةً الأسرة المصرية، وإلقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولاسيما ظاهرة الطلاق والتي انتشرت فى المجتمع المصري وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفى اطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتى تهدد المجتمع المصرى.


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