سبق – السعودية | "هلال الباحة" يباشر ثلاث حوادث مرورية متفرقة ما بين تصادم وانقلاب

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.



باشر هلال الباحة، اليوم الخميس، ثلاث حوادث مرورية متفرقة ما بين تصادم وانقلاب، بالمنطقة بمحافظتي المندق والمخواة، ونتج عنها 5 إصابات ما بين متوسطة وخطيرة.



و قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: وردنا البلاغ في تمام الساعة 9:37 صباح اليوم، الموقع المندق تحديداً رسباء، عن حادث تصادم، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع ونقلها لمستشفى المندق العام، وكانت الإصابة خطيرة.



وتابع "الزهراني": كما ورد بلاغ عند الساعة 13:15 مفاده وجود حادث تصادم، الموقع المخواه - الرونة أمام أسماك البحر الأحمر، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، وكانت إصابته خطيرة ونقلت لمستشفى المخواة العام.



وأوضح: وقع حادث تصادم، ووردنا البلاغ في تمام الساعة 15:12، الموقع المندق تحديداً بالحكم الطريق السياحي المندق - الباحة، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع والقائد الميداني.



وعند وصولهم اتضح وجود ثلاث إصابات؛ إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، ونقلها لمستشفى المندق العام من قبل فرقة إسعاف الهلال الأحمر بالمندق، وإصابتان نُقِلَتا عن طريق إسعاف الدفاع المدني.



المصدر:- صحيفة سبق

