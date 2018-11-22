ضبط وتنفيذ 934 حكمًا قضائيًا متنوعًا في قنا

ضبطت الاجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، قرابة 584 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا جنايات، و29 شخصا يحملون أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، خلال حملة لتنفيذ الأحكام شملت عددًا من مراكز المحافظة.





وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد القبض على عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام، تمكنت من ضبط 29 هاربًا من تنفيذ أحكام جنائية، و584 هاربًا من تنفيذ أحكام بالحبس من المحاكم الجزئية، و203 هارب من تنفيذ أحكام صادرة من محاكم الاستئناف.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

