كهربا يقود الزمالك للفوز على الداخلية 2-1 في مباراة مثيرة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على حساب نظيره الداخلية بهدفين لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الممتاز .

وقاد محمود عبدالمنعم “كهربا” نجم الفريق الزمالك لتحقيق الفوز بعد تسجيل هدفين عدل بهم النتيجة من تأخر بهدف مبكر للداخلية للفوز بالمباراة والنقاط الثلاثة .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وتبدأ المباراة قوية من جانب الزمالك وسط محاولات من كهربا لفتح ثغرات بدفاع الداخلية وكذلك اللعب من جانبي الملعب ولكن بدون خطورة على مرمى محمد صبحي حارس الداخلية .

ومن كرة مرتدة وسط ارتباك دفاع الزمالك مر أحمد سعيد “أوكا” واستقبل الكرة وقت خروج جنش من مرماه ليودع الكرة أرضية تحت أقدام الحارس معلنا تقدم الداخلية بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة على عكس سيطرة الزمالك المبكرة على مجريات اللعب .

وبدأ الزمالك في تنظيم صفوفه ليعدل النتيجة مبكرا ويتوغل كهربا داخل المنطقة ويتعرض للإعاقة ويسقط داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب بعدها يستقبل عمر السعيد الكرة على حدود المنطقة ليسددها يسارية متقنة ترتطم بالقائم الأيمن لحارس الداخلية ويضيع معها فرصة هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

وفي الدقيقة العاشرة يتوغل أوباما في منطقة جزاء الداخلية من الجانب الأيمن ليحولها بينية حريرية لكهربا المندفع داخل المنطقة والذي سددها مباشرة أرضية على يمين الحارس معلنا عن هدف التعادل للزمالك .

وتستمر محاولات الزمالك الهجومية بعد هدف التعادل وعاد أوباما ليمرر الكرة لكهربا المتألق والذي فتح جبهة قوية بدفاع الداخلية من الجانب الأيسر وتوغل كهربا داخل المنطقة وراوغ مدافع الداخلية ببراعة ليسدد الكرة قوية في جسد الحارس محمد صبحي الذي أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

وعادت الكرة لتنحصر في وسط الملعب وسط محاولات من الداخلية للاعتماد على الكرات المرتدة الخاطفة مستغلين عدم تجانس عناصر الدفاع بالفريق الأبيض نظرا للغيابات الكثيرة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى جنش .

ويعود السعيد ليتوغل في دفاعات الداخلية ويتعرض لعرقلة من جانب مدافع الداخلية لكن الحكم يقرر احتساب ركنية، كان على تنفيذها اوباما قبل أن يبعدها لاعب الداخلية بعيدا عن المرمى في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وزادت سرعة المباراة وتتاح فرصة للزمالك بعد مجموعة من التمريرات القصيرة الرائعة لتصل إلى كهربا على حدود منطقة الجزاء لكن مدافع الداخلية يفسد الهجمة في اللحظات الأخيرة بالدقيقة 21 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة نسبيا وسط انحصار اللعب في وسط الملعب ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها اوباما ويحاول عليها محمود علاء ولكن غير متقنة .

ومثلت محاولات حسين رجب وإسلام جابر قلقا على دفاع الزمالك في ظل عدم انسجام عناصره وكذلك استغلال المساحات خلف جمعة وإمام المندفعين للهجوم لكنها لم تصل لمرحلة الخطورة على مرمى جنش .

وتستمر محاولات الفريقين ولكن بدون خطورة في اللمسات الأخيرة ويحصل الزمالك على ركنية جديدة ينفذها أوباما أحد نجوم الشوط لكن دفاع الداخلية يبعدها .

وتشهد الدقيقة 41 فرصة جديدة للزمالك الذي ارتد سريعًا عقب فرصة الداخلية، ومر اوباما من مدافعي الداخلية، أراد أن يُمرر للسعيد لكن التمريرة لم تكن الأفضل لتكون من تصيب مدافعي الداخلية .

وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عصبية من جانب لاعبي الفريقين وسط محاولات كل منهما لتسجيل هدف التقدم ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع شهدت فرصة خطيرة بين مهاجمي الزمالك داخل المنطقة يخرجها صبحي ببراعة ويحافظ على مرماه ليطلق بعدها الحكم محمد الحنفي صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق .

ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط الزمالك المبكر على أمل تسجيل هدف التقدم وسط تأمين وتنظيم دفاعي من فريق الداخلية .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يتم تنفيذها عرضية داخل منطقة الجزاء يمررها علاء برأسه ويسددها عمرو السعيد لكن كرته تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الداخلية الى خارج الملعب في الدقيقة 53 من عمر المباراة .

ويمرر طارق حامد كرة طولية يلتقطها محمد صبحي بعدها يعود حارس الداخلية لإفساد هجمة بيضاء ويتصدى لكرة عرضية يمنع معها الخطورة في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

ويسدد عبدالله جمعة كرة من خارج المنطقة يتصدى لها صبحي بعدها تتاح للفريق فرصة خطرة بعد عرضية من محمود علاء مرت أمام مرمى الداخلية لكن كهربا وصل اليها متأخرا وسدد الكرة قوية تخرج أعلى المرمى في الدقيقة 57 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول محمد عنتر بدلا من إبراهيم حسن لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة وتتوالى بعدها الركلات الحرة والركنيات للزمالك ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى صبحي .

ويكثف الزمالك من عرضياته من جانبي الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع الداخلية المنظم ويدفع الجهاز الفني بمحمد إبراهيم بدلا من زيزو في الدقيقة 69 من عمر المباراة لتنشيط الجانب الهجومي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

واعتمد لاعبو الداخلية على السقوط الكثير وإيقاف اللعب لاستنفاذ الوقت في الجزء الأخير من المباراة وحاول كهربا وعنتر المرور من دفاعات الداخلية المتكتلة ويمر محمد إبراهيم ويرسل الكرة عرضية لكنها مرت من الجميع ووصلت لمحمد عبدالسلام داخل المنطقة في الجانب الأيسر لكنه سددها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 79 من عمر المباراة .

وتشهد الدقيقة 81 فرصة خطيرة من جديد للزمالك بعد أن تعاطف القائم الأيمن مع صبحي حارس الداخلية، بعد تصديه لتسديدة كهربا إثر هجمة منظمة وتمريرات داخل منطقة الجزاء تصل لكهربا يسددها تصطدم بالقائم وتضيع معها فرصة الهدف الثاني للزمالك .

ويعتمد الداخلية على المرتدات التي لم تشكل خطورة على مرمى جنش ويدفع الزمالك بآخر أوراقه في المباراة بنزول مصطفى فتحي بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

وينشط الزمالك من جانبي الملعب وتتوالى العرضيات ويرسل حازم إمام كرة “ساقطة” يخرجها محمد صبحي لركنية بأطراف أصابعه .

ومن عرضية جديدة تصل الكرة لمحمود علاء الذي حاول التقاط الكرة وارتطمت بجسد مدافع الداخلية وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب .

وسجل كهربا الهدف في الدقيقة 90 من عمر المباراة مستغلا عرضية من مصطفى فتحي من الجانب الأيمن لتصل الكرة داخل المنطقة وسط دربكة من دفاع الداخلية وحارس مرماهم ليتدخل بقوة كهربا ويودعها الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

ومع الوقت بدل الضائع ومحاولات استفزاز مدرب الداخلية علاء عبدالعال لجماهير الزمالك خرجت المباراة عن اطارها الطبيعي وسط شد وجذب من الجميع ليتوقف اللعب قليلا قبل أن يتم استئناف اللعب من جديد .

ويحاول الداخلية في الوقت بدل الضائع ولكن بدون خطورة على مرمى جنش ليعلن الحكم محمد الحنفي صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف وارتفاع رصيده إلى 29 نقطة منفردا على صدارة جدول المسابقة .