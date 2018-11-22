"عملنا كدة لوجه الله".. ننفرد بقصة زوجين تبرعا بـ 7 مليون جنيه لـ"التعليم" لإنشاء مدرستين

مهندس على المعاش، يعيش هو وزوجته حياة بسيطة، قررا أن يتبرعا بكفاح عمرهما من أجل بناء مدرستين لتعليم الأطفال، وذلك إيمانًا منهما بمقولة ألبرت أيناشتين،: "من يفتح باب مدرسة يغلق باب سجن".





استطاعت "الفجر" أن تتواصل مع المهندس محمد فوزي والذي تبرع هو وزوجته من أجل بناء مدرستين واحدة في الهجانة والأخرى في الطوب الرملي بالواحة ٢، ويقول محمد فوزي في تصريح خاص لبوابة الفجر، إنه اختار التبرع ببناء مدارس لما يكون له من آثار إيجابي علي المجتمع مشيرًا إلى أنه يتفق مع ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعليم هو المحور الأساسي لتقدم المجتمع، لافتًا إلى أنه ليس رجل أعمال أو صاحب شركات كبرى ولكنه هو وزوجته على المعاش، متابعًا: "إحنا ناس بسيطة ولكن قررنا أن يكون كفاحنا لوجه الله".









وأكد أن السبب الأساسي في بناء المدارس هو أنه يقتنع بحكمة :"إذا أردت أن تخطط لعام فازرع شعير أو أرز وإذا أردت أ تخطط لعشر سنوات ازرع شجرة أو نخلة وإذا أردت أن تخطط مستقبل أمة فعلم طفل واغرز فيه المبادئ".









ووجه "فوزي"، الشكر لكل من ساندهم سواء من الحي أو المحافظة أو هيئة الأبنية التعليمية، لافتًا إلى أن المدرستين في مرحلة التشطيب وحسب خطة الأبنية التعليمية لم يتم تحديد موعد دخول الطلاب بهما حتى الآن.





لماذا لم يتم التبرع بهذه الأموال لبناء مسجد أو دار أيتام، قال محمد فوزي، إنه إذا أراد الشخص أن يصلي سيصلي في أي مكان، ونحن في حاجة إلي بناء مساجد فلا أحد ينكر ذلك ولكن العلم في المقام الأول قائلا: "الشخص المتعلم هيحافظ علي دينه إنما لو متدين بس جاهل مش هيحافظ عليه لذلك العلم أهم شيء"، مشيرا إلى أن المدرسة سيدخل بها طلاب ويتخرج منها آخرين وكذلك وستكون صدقة جارية".