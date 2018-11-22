عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تنفصل عن زوجها
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:44 ميارا أحمد
صرحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال بيان أصدرته منذ قليل بأنها انفصلت"رسميا" عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة والطلاق تم منذ عام.
وقامت ياسمين، بإصدار هذا البيان بعد الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن ارتباط محمد حلاوة بالفنانة ريهام حجاج وزواجه سرا منها حيث علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة ان ياسمين عبد العزيز، أصدرت الان ردا علي زواج طليقها "حلاوة".
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