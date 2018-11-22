الوصل الإماراتي يدق المسمار الأخير في مشوار "كارتيرون" مع الأهلي





حقق فريق الوصل الإماراتي مفاجأة مدوية بعدما أطاح بالأهلي المصري خارج بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، وذلك بعد تعادل الفريقين 1/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "زعبيل" ضمن إياب دور الـ16 للبطولة.





وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل الاماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليصعد فريق الوصل لدور الثمانية بالبطولة العربية مستفيدًا من نتيجة المباراتين.





وداع الأهلي لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب مساء الليلة، قد يكتب كلمة النهاية لمسيرة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق داخل القلعة الحمراء، حيث كانت مباراة الوصل الاماراتي الفرصة الأخيرة التي منحها مجلس إدارة النادي للخواجة الفرنسي لتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات من جديد.





كان كارتيرون قريبًا من الرحيل عن النادي الأهلي بعد انقلاب اعضاء مجلس إدارة النادي والجماهير ضده عقب خسارته لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، ولكن اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي معه وقرر منحه فرصة جديدة أمام الوصل الاماراتي، والآن بعد خروج الفريق الأحمر من البطولة العربية اليوم علي يد بطل الامارات أصبح لا مفر من رحيل المدرب الفرنسي عند تدريب الفريق.





ومن المنتظر أن يعلن الأهلي قرار إقالة باتريس كارتيرون خلال الساعات المقبلة، واسناد القيادة الفنية لمحمد يوسف المدرب العام للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الأيام القادمة.



