فرجاني ساسي وباولو في مدرجات مباراة الزمالك والداخلية

تواجد التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مدرجات ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الداخلية ببطولة الدوري المصري العام.





وحرصت الجماهير الموجودة في الملعب على توجيه تحية خاصة للاعب عقب وصوله إلى مقصورة الملعب.





وتواجد أيضا حسام باولو لاعب الزمالك المعار إلى الداخلية بمدرجات بترو سبورت، حيث يغيب اللاعب عن مواجهة اليوم بسبب وجود بند في عقد إعارته يمنعه من المشاركة في اللقاء.