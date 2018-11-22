الملك سلمان يصل الرياض عقب زيارته لمناطق شمال المملكة
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:45 مالفجر السعودي
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض.
وجاء ذلك، عقب زيارته لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عدداً من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.
وجاء ذلك، عقب زيارته لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عدداً من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.
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