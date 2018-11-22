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شاروبيم يطالب نواب الدقهلية بالتعاون مع المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:44 م
شاروبيم يطالب نواب الدقهلية بالتعاون مع المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
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سالى رضوان
 
طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بضرورة المشاركة معه ومع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في وضع الحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطنين وطرح الرؤى والأفكار التي تسهم في ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوعيتهم بما يحاك لمصر وشعبها من مؤامرات داخلية وخارجية.

وأكد شاروبيم على ضرورة تعاون جميع النواب مع الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر وتوعية المواطنين بما يتم في مصر من إنجازات فاقت في الفترة الأخيرة ما تم إنجازه على مدار أكثر من خمسين عاما مضت.

جاء ذلك خلال لقاء شاروبيم الأسبوعي مع نواب محافظة الدقهلية الذي يطرح فيه جميع المشكلات التي يعاني منها المواطنون في 21 مركز ومدينة وحي تضمها الدقهلية.
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