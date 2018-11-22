أول تعليق من مدرب الوصل عقب إقصاء الأهلي من كأس زايد للأندية

أعرب حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي سعادته الكبيرة عقب تعادل فريقه أمام الأهلي المصري 1-1 وتأهله لدور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال العبدولي عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على التأهل للدور المقبل من البطولة، وأشكر جميع من ساندنا في مباراة اليوم، والتي بكل تأكيد شهدت دعم من جماهير أندية إماراتية أخرى".

وأضاف "نجحنا في إعادة جزء من الابتسامة على جماهير الوصل، والقادم أصعب لأن الفريق أمامه منافسات قوية في الفترة المقبلة".





وتابع "بدون الرجال الذين كانوا في الملعب ما كنا لنتأهل للدور المقبل للبطولة، أشكرهم على كل ما قدموه في اللقاء".