صدق أو لا تصدق.. قاهر الأهلي يصعد لدور الثمانية في البطولة العربية بـ"4 تعادلات"





أطاح فريق الوصل الاماراتي، بالأهلي المصري خارج بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، وذلك بعد تعادل الفريقين 1/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "زعبيل" ضمن إياب دور الـ16 للبطولة.





وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل الاماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليصعد فريق الوصل لدور الثمانية بالبطولة العربية مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين.





والمفارقة المثيرة أن فريق الوصل الاماراتي استطاع الوصول لدور الثمانية بالبطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال) دون تحقيق أي إنتصار، حيث حقق الفريق الاماراتي 4 تعادلات خلال مشواره بالبطولة حتي الآن.





استهل الوصل الاماراتي مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد السعودي في دور الـ32، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الإياب، ليصعد بطل الامارات لدور الـ16.





وواجه الوصل، نظيره الأهلي المصري في الدور ثمن النهائي للبطولة وتعادل الفريقين 2/2 في القاهرة، قبل أن يتكرر التعادل مساء الليلة في لقاء الإياب بالامارات بنتيجة 1/1 ، ليصعد الوصل لدور الثمانية ويودع المارد الأحمر البطولة.



