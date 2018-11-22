الارتفاع يخيم على البورصات الخليجية فى أخر جلسات الأسبوع

شهدت البورصة السعودية صعودا حادا يوم الخميس، بدعم من تعافي أسهم البنوك، بينما لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الخليجية الأخرى في تعاملات هادئة.





وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة، مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.5 في المئة، بينما زاد سهم مصرف الراجحي 2.3 في المئة.





وقفز سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة، بعدما وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء أصول عقارية وتجارية قائمة مملوكة لشركة ثلاجات عبد الله آبار وأولاده، وشركة دار الآبار المحدودة.





وزاد سهم أمانة للتأمين التعاوني 1.2 في المئة، بعدما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة لجمع 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق.





وقفز سهم عبد الله سعد أبو معطي 9.2 في المئة، في تعاملات هادئة، بعدما سجلت شركة المكتبات زيادة في ربح الربع الثالث من العام.





لكن سهم السعودية للصادرات الصناعية هوى عشرة في المئة، مسجلا خسائر لسابع جلسة، بعدما حقق مكاسب بلغت أكثر من 200 في المئة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.





وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة، مع صعود سهم أريد للاتصالات 2.7 في المئة، وكان الرابح الأكبر في السوق، في حين ارتفع سهم فودافون قطر 1.1 في المئة.





وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، بعدما تراجع في الجلستين السابقتين. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدا في المئة بينما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إثنين في المئة.





وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا، وهبط سهم دبي للاستثمار إثنين في المئة.





لكن سهم شعاع كابيتال ارتفع 2.9 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها استحوذت على حصة قدرها 4.8 بالمئة في مصرف عجمان مقابل 100 مليون درهم، وتراجع سهم مصرف عجمان 0.1 في المئة.





وأغلقت أسواق الأسهم في الكويت وسلطنة عمان في عطلة عامة.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية:





- السعودية.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 7607 نقاط.





- دبي.. استقر المؤشر عند 2755 نقطة.





- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4985 نقطة.





- قطر.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 10328 نقطة.





- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 1323 نقطة.