ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لاعبو الأهلي يشتبكون مع حكم مباراة الوصل.. وطرد حسام عاشور (فيديو)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:35 م
لاعبو الأهلي يشتبكون مع حكم مباراة الوصل.. وطرد حسام عاشور (فيديو)
طباعة
محمد مرعي
 

قام نور الدين الجعفري، حكم مباراة الأهلي والوصل الإماراتي، بإشهار الكارت الأحمر في وجه حسام عاشور قائد الفريق الأحمر.

وتلقي عاشور البطاقة الحمراء مباشرة، عقب نهاية المباراة، بعد دفعه للحكم بشكل غير لائق، كما اشتبك مروان محسن مع الحكم عقب طرده لعاشور مباشرة.

ولم تنتهي الواقعة، لكن كارتيرون مدرب الأهلي نزل مسرعًا إلى أرض الملعب ليقوم بالإشتباك اللفظي مع الحكم أيضًا.

 

المزيد عن: مروان محسن مباراة الأهلي والوصل كارتيرون حسام عاشور أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
1
x
19:00
1
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
1
x
17:30
1
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
4
x
13:45
0
أحد
الحزم
1
x
16:50
1
الفيحاء
الوحدة
1
x
17:20
0
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 7:50:01 PM