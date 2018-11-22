لاعبو الأهلي يشتبكون مع حكم مباراة الوصل.. وطرد حسام عاشور (فيديو)





قام نور الدين الجعفري، حكم مباراة الأهلي والوصل الإماراتي، بإشهار الكارت الأحمر في وجه حسام عاشور قائد الفريق الأحمر.





وتلقي عاشور البطاقة الحمراء مباشرة، عقب نهاية المباراة، بعد دفعه للحكم بشكل غير لائق، كما اشتبك مروان محسن مع الحكم عقب طرده لعاشور مباشرة.





ولم تنتهي الواقعة، لكن كارتيرون مدرب الأهلي نزل مسرعًا إلى أرض الملعب ليقوم بالإشتباك اللفظي مع الحكم أيضًا.







