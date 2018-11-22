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المؤبد لعاطل قتل جاره في مشاجرة بالشرقية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:37 م
المؤبد لعاطل قتل جاره في مشاجرة بالشرقية
أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 907 جنايات الزقازيق لسنة 2013، حيث عاقبت المحكمة عاطلًا، بالسجن المؤبد؛ لقيامه بقتل جاره بقرية "الزنكلون" التابعة لمركز الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مامور مركز شرطة الزقازيق، يفيد يفيد بوصول المجني عليه "محمد رمضان مرسي عوض الله" إلى المستشفى العام، جثة هامدة، إثر إصابته بجروح قطعية برأسه وأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إبراهيم.ر.ع" عاطل، مُقيم بقرية "الزنكلون" التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد نشوب مشاجرة بينهما، حيث استعان بآخرين وكبلوا المجني عليه أمام أعين المارة بالقرية، فيما أنهى المتهم حياة المجني عليه مستخدمًا ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سيف"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
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