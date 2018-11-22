الأحد.. أكاديمية الفنون تطلق ملتقى شباب لتعريف بمعاهدها

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقيم أكاديمية الفنون (ملتقى شباب أكاديمية الفنون) وذلك في الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر الجاري بهدف التعارف بين الشباب والأساتذة وتقام هذه الدورة تحت شعار (لقاء الاجيال).

يسعى الملتقى إلى تعريف شباب الأكاديمية بالمعاهد التي تضمها الأكاديمية وأقسامها كما يهدف لتعريف الدارسين بإمكانيات الأكاديمية البشرية و التقنية والفعاليات التي تقوم بها في الحياة الثقافية بالإضافة الى العمل على دمج مواهب شبابها في كل تخصصات الفنون لتكوين مجموعات عمل تنتج اعمال فنية وفقا لمعايير الجودة .

ومن المقرر أن يتم تكريم مجموعة من الرواد والمبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية و الأكاديمية فى مجالات تعليم الفنون أثناء فعاليات حفل الافتتاح الذى سوف يقام يوم الأحد الموافق 25 من نوفمبر الجاري على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة و الفنون (سيد درويش) وذلك في تمام الساعة السابعة مساء , كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية ومعاهدها باعتبارها الأكاديمية الوحيدة التي لا نظير لها في الشرق الأوسط في تعليم الفنون وسوف يختتم حفل الافتتاح بفقرة فنية متميزة للفنانة نسمه عبد العزيز .

و الجدير بالذكر ان فعاليات الملتقى سوف تمتد لمدة ستة أيام على أن يقدم كل معهد من معاهد الأكاديمية نشاط فنى يعبر عنه وعن تخصصاته وأقسامه العلمية وستتنوع الأنشطة ما بين حفلات فنية وندوات ومعارض (حرفيه, فنون تشكيلية ) وعروض مسرحية كما سيقام نشاط طلابي مفتوح لكل طلاب الأكاديمية بالمسرح المكشوف بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

يختتم الملتقى فعالياته يوم الجمعة الموافق 30 من نوفمبر الجاري بتكريم مجموعة من المشاهير من ابناء الأكاديمية وذلك في امسية فنية .