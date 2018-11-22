ترامب يعلن المسؤول الأول عن قتل خاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، المسؤول الأول عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وتحدث ترامب، خلال لقائه مع الصحفيين، عن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، بشأن مقتل خاشجقي، وعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.





وقال ترامب، خلال تواجده في مزرعته "مار لاجو" حيث يقضي عيد الشكر مع عائلته، إن من يجب محاسبته ومساءلته بشأن مقتل خاشقجي "ربما يجب محاسبة العالم، لأن العالم مكان شرير".





وتابع "الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج، حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".





وأشار الرئيس الأمريكي "أكره التستر، وسأخبركم بذلك، كما أن ولي العهد السعودي يكره ذلك أكثر مما أفعل".





وأضاف قائلا: "كان هناك الكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء الجيدة عن ولي العهد".





وأتم بقوله "(ولي العهد) ينفي ذلك (قتل خاشقجي) بشدة، وسياستي بسيطة للغاية. أمريكا أولا. أجعل أمريكا رائعة مرة أخرى، وهذا ما أفعله".