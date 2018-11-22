محافظ الدقهلية يخاطب هيئة التخطيط العمراني للانتهاء من الأحوزة العمرانية الشاملة

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لسرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي للقرى والمراكز والمدن بالمحافظة، وذلك حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من تحديد الاحوزة العمرانية ويتم الإسراع في تنفيذ هذه المخططات.



كما قرر شاروبيم إسناد مراجعة الارتفاعات المقررة في مدينة جمصه وقرية شاوة مركز المنصورة لهيئة العمليات بالقوات المسلحة.



وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بإعلان قرار المحافظ بالموافقة على تعلية المباني بالقرى بشرط أن يكون المبنى صالحا من الناحية الهندسية بالإضافة إلى وجوده داخل الحيز السكني المعتمد وذلك للحد من الاعتداء على الأرض الزراعية بما يؤدي إلى نقص المساحات المزروعة وبالتالي إلى نقص شديد في الإنتاج الزراعي بما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات واللجوء إلى الاستيراد بعملات صعبة بما يؤدي إلى الضغط على الاقتصاد المصري وارتفاع سعر العملات الأجنبية ويؤدي أيضًا إلى استمرار معاناة المواطنين واستمرار شكواهم من ارتفاع الأسعار.