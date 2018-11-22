بدء عرض فيلم "روما" بحضور حفظي والقبلاوي وأبو بكر وطارق الشناوي

بدأ منذ قليل عرض فيلم "روما" بحضور محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الأربعين، وأيضا الناقد طارق الشناوي والمخرج ابو بكر شوقي، ومحمد القبلاوي.

ويعرض Roma لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل للمخرج المكسيكي ألفونسو كوران "روما"، وحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتعود أحداث الفيلم لعام 1970 في إحدى المدن المكسيكية حيث يقوم عاملين بمساعدة ام لديها 4 أبناء بسبب غياب زوجها لفترة طويلة.