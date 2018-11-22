وزير التعليم العالي يشهد فعاليات "يوم مصر" فى مؤتمر التنمية المستدامة ٢٠١٨

شهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم، فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" لمؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الدورة الثانية بعنوان: (الانطلاق نحو العمل)، والذى تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2018، وذلك بحضور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسة مصر الخير، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.









وفى كلمته أكد الوزير على أهمية هذا المؤتمر العلمي معبرا عن سعادته وتقديره بمشاركته في هذا المؤتمر الهام، موضحاً رؤية ودور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص استراتيجية 2030 ، والمرتبطة بخطة الدولة في التعامل مع المستقبل والثورة الصناعية.





وأشار خالد عبد الغفار إلي أن التنمية المستدامة تعني تلبية الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات البحث العلمي والابتكار بالأولويات القومية للدولة، وتفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار.





وأوضح د.عبد الغفار أن لدينا خطة واضحة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والوزارات المختلفة بالدولة لنشر مفاهيم التنمية المستدامة من خلال حوار مجتمعي يضع في دائرة اهتمامه أفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم، مشيرًا أن لدينا تنمية مستدامة من خلال استراتيجية الدولة، والتي تعتمد على خطة الأمم المتحدة، والثورة الصناعية الرابعة، وخطة الدولة 2030 .





وأكد الوزير على ضرورة ربط قضايا الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم استحداث برامج وكليات ذات الصلة بالتخصصات المستقبلية، التركيز على التخصصات ذات الصلة بزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، إنشاء كليات تكنولوجيا متميزة لسد الاحتياجات الوطنية والعالمية من التعليم الفني.





وأشار د.عبد الغفار أنه في إطار الاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومشاركة في عملية التنمية المستدامة قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات منها مشروع تطوير توربينات رياح رأسية المحور عالية الكفاءة لتطبيقات خارج الشبكة بالجامعة البريطانية بالقاهرة، مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بالمركز القومي للبحوث، تصنيع سيارات صديقة للبيئة، استنباط أنواع جديدة لبعض المحاصيل الزراعية وتحسينها، القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات بمساهمة المستشفيات الجامعية، التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه.





وأضاف د. عبد الغفار أن الوزارة قامت بتطوير المنظومة التشريعية؛ لتحسين أداء منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، ومنها مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشروع قانون تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشروع قانون حيوانات التجارب، مشروع قانون المعايرة.





وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بجهد كبير لنشر الثقافة العلمية، الفكر الابتكاري، وذلك من خلال إقامة المعارض كالمعرض السنوي القاهرة للابتكار، البرنامج التليفزيوني " القاهرة تبتكر"، جامعة الطفل، نشر مجلة العلم، برنامج انطلاق، برنامج علماء الجيل القادم.





والجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على جهود جمهورية مصر العربية في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى جانب رفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية المستدامة، وتعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار لكل من جامعة الدول العربية والشركاء في إدارة ملف التنمية المستدامة.





وعلى هامش المؤتمر عقدت العديد من الجلسات، والتي تناولت مناقشة الشراكات الفاعلة و التمويل المستدام فضلاً عن تناول مناقشة التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات وتناول الوضع الديموغرافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





كما تتضمن جلسات المؤتمر إطلاق مبادرة المناخ إلي جانب مناقشة موضوعات الطاقة المتجددة، وإقامة مجتمعات سلمية في مناطق النزاع فضلاً عن تبني الحوار حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



