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سبق – السعودية | نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 30 ضمن سباقات الخيل بالرياض

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:32 م
سبق – السعودية | نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 30 ضمن سباقات الخيل بالرياض
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الفجر السعودي
 
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يقيم نادي الفروسية السبت المقبل حفل سباقه الـ30 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض، كأس وزارة الدفاع (فئة ثالثة).

وأوضح مدير عام النادي عادل المزروع, أن السباق يتكون من 10 أشواط، خصص الشوط السابع على كأس وزارة الدفاع (فئة ثالثة) للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600 متر.

المصدر:- صحيفة سبق
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