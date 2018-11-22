فوز منتخب السويس وكوكاكولا والمريخ وتعادل الترسانة والنصر (صور)

شهدت مباريات مجموعة القاهره بدوري الممتاز "ب" قمة الإثارة في الجولة العاشرة للمسابقة، والتي أسفرت عن فوز منتخب السويس على حساب فريق أبي صقل بهدف دون مقابل، سجله محمود طلعت خلال الشوط الثاني.





وتغلب المريخ على نظيره فريق الزرقا بهدف لمهدي صبحي في الشوط الأول، وتعادل القناة مع الترسانة بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمتعهما على ملعب القناة، حيث إفتتح التسجيل اللاعب محمد عبدالستار لصالح القناه فى الدقيقه 24 بالشوط الأول، ثم تمُكن الترسانه من التعادل عن طريق اللاعب إيهاب فؤاد" فى الدقيقه 40 لنفس الشوط.





وحقق سيراميكا فوزا سهلا على حساب دمياط 4-0 عن طريق محمد أحمد "هدفين" بالشوط الأول، وأسامة إبراهيم، ووليد عبد المنعم من ركلة جزاء في الشوط الثاني.





وفي مباراة درامية تعادل النصر مع إف سي مصر 3-3 حيث تفوق النصر بهدف في الشوط الأول عن طريق أحمد حسين، من ركلة جزاء، ثم أضاف محمود فهمي الهدف الثاني للنصر بالشوط الثاني، ثم أحرز نادي مصر هدفين عن طريق ويلس من ركلة حرة مباشرة، ومصطفى سلطان، ثم تقدم النصر مجدداً عن طريق أحمد حسين، من ركلة جزاء، ثم تعادل نادي مصر من ركلة جزاء سجلها أحمد الصعيدي.





وخسر بورتو من كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، عن طريق جابر سالم، وأحمد كمال خلال الشوط الثاني، قبل ختام اللقاء أحرز بورتو هدفه الوحيد، عبر اللاعب سيد حمدي، وخسر جمهورية شبين من الشمس بهدف نظيف للاعب أحمد أمين من تسديدة بالدقيقة 92.





ترتيب المجموعة الثانية





1- سيراميكا 20 نقطة

2- إف سي مصر 19 نقطة

3- القناه 18 نقطة

4- كوكاكولا 18 نقطة

5- الترسانة 16 نقطة

6- الشمس 16 نقطة

7-النصر 13 نقطة

8- دمياط 12 نقطة

9- المريخ 12 نقطة

10- ج شبين 11 نقطة

11- الزرقا 10 نقاط

12- منتخب السويس 10 نقاط

13- بورتو 9 نقاط

14- أبي صقل نقطتين



