"الغابة المظلمة".. مروة عادل تجسد الصراع بين الرضا المجتمعي والحقيقة (صور)

تفتتح الفنانة د. مروة عادل معرضها الجديد تحت عنوان "الغابة المظلمة" وذلك يوم الأحد القادم 25 نوفمبر بجاليري مصر بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين.





وقال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري .. "تستكشف مروة عادل في هذه المجموعة الصورية الصراع بين مفهوم الهوية الفردية والاجتماعية، فمع الضغط المستمر لقبولنا اجتماعياً نسعى في محاولة للحفاظ على صورتنا لتكون مقبولة مجتمعياً، لنشعر معها بتحققنا واندماجنا .. ومع هذه الصورة تتلاشى حقيقتنا وهويتنا تدريجياً إلى أن نفقد ذاتنا كلياً، لتُحدد قوة هذا المجتمع الهجين وما يحويه من متناقضات وسيادة شكل ومفهوم الهوية الذاتية."

مروة عادل فنانة بصرية مقيمة بالقاهرة، تعمل كمدرس في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وحاصلة على شهادة الدكتوراة في الاتصال البصري .. تتمحور معظم أعمالها حول استكشاف مفاهيم جدلية متعددة كالجسد الإنساني والهوية وجدليتهما مع المحظورات الاجتماعية والثقافية، فتهتم في أعمالها بتناول الجسد كمحاولة لإظهار التطور والصراع اللانهائي بين أشكال الوجود الأساسية التي تعيش في حالة من التناقض والعداء الدائم، في سعي منها لاكتشاف العلاقة بين الشكل والجوهر، الروح والمادية، وما تحمله هذه الصراعات من معانٍ وأفكار. لها العديد من المعارض الفردية والمشاركات الجماعية على المستويين المحلي والدولي، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

ويستمر المعرض حتى 13 ديسمبر2018 بجاليري مصر (4أ شارع أبن زنكي – بجوار سفارة هولندا – الزمالك).