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كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:03 م
كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن
مباراة الاهلي والوصل
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عيد طارق
 
كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن

في مباراة اليوم يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 للتأهل مباشرة للدور التالي فيما يملك فرصة أخري بالتعادل 2-2 للذهاب إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن

وانتهت المباراة التى اقيمت فى  28 من أكتوبر الماضي بالتعادل الإيجابي 2-2 .

كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن

وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عامر عبد الله وعصام عبده.

كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن

وتضم قائمة الاهلي للمباراة 21 لاعبا هم:

كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن

محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، سعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد، ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومروان محسن وصلاح محسن ، وإنضم للبعثة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذى وصل الامارات أمس الاول بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام تونس فازت فيها المغرب بهدف نظيف.

كورة ستار korastar مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث الآن

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