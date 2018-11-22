كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 22-11-2018 (الدوري المصري) Zamalek HD كورة ستار

ويلتقي الزمالك مع الداخلية مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 22-11-2018 (الدوري المصري) Zamalek HD كورة ستار

وسيكون محمد الحنفي الحكم الدولي، هو حكم الساحة في اللقاء، بمعاونة من تحسين أبو السادات وتوفيق طلب كحكمين مساعدين ومحمد علاء حكما رابعا. فيما سيكون سعيد حمزة ومحمد يوسف حكمين خامسين.



