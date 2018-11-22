كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 22-11-2018 (الدوري المصري) Zamalek HD كورة ستار
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:01 معمرو عادل
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 22-11-2018 (الدوري المصري) Zamalek HD كورة ستارأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية في بطولة الدوري.
ويلتقي الزمالك مع الداخلية مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 22-11-2018 (الدوري المصري) Zamalek HD كورة ستار
وسيكون محمد الحنفي الحكم الدولي، هو حكم الساحة في اللقاء، بمعاونة من تحسين أبو السادات وتوفيق طلب كحكمين مساعدين ومحمد علاء حكما رابعا. فيما سيكون سعيد حمزة ومحمد يوسف حكمين خامسين.
وسبق للحنفي إدارة 21 مباراة للزمالك. فاز الزمالك بـ15 منهم، فيما خسر الفريق الأبيض ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة مثلهم.
على الجان ب الآخر، أدار الحنفي 13 مباراة للداخلية. فاز الفريق بمباراتين منهم، فيما تعادل ثلاث مباريات وخسر 8 آخرين.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 22-11-2018 (الدوري المصري) Zamalek HD كورة ستار
ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الداخلية في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 22-11-2018 (الدوري المصري) Zamalek HD كورة ستار
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