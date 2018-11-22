أمين سعيد: التليفزيون المصري بطل البث الأرضي (فيديو)

قال الدكتور أمين سعيد، رئيس قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الزقازيق، إن قرار الأمم المتحدة باعتبار يوم 21 اليوم العالمي للتليفزيون تتويج لنصف قرن في تاريخ الإنسانية تلفزيون، مشددًا على أن البث التليفزيوني يصل الآن لجميع سكان الكرة الأرضية، ويؤثر فيهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا بصورة كبيرة جدًا.





وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الإنترنت الآن يصل لـ 3.5 مليار إنسان حول العالم بينما التليفزيون يصل لنحو 7 مليار إنسان حول العالم.





وتابع، أن تاريخ التليفزيون ينقسم لـ 3 مراحل تاريخية كبرى، المرحلة الأولى مرحلة البث الأراضي أي في حدود جغرافية محددة، والمرحلة الثانية هي مرحلة البث الفضائي التى بدأت في نهائية الثمانيات، والمرحلة الثالثة مرحلة البث الشبكي، والتليفزيون المصري كان بطلًا في مرحلة البث الأرضي، وكان شديد القوة في فترة الستينيات وحتى الثمانيات، بينما البث الفضائي أوجد تحديات لم يستطع التليفزيون المصري مجاراتها؛ لأنه وجهت له مجموعة من السهام أصابته في مقتل، أهمها القنوات الموجهة، والقنوات الوافدة، والقنوات العربية، والإنتاج خارج ماسبيرو والأوضاع السياسية والاقتصادية التى أصابت التليفزيون المصري في مقتل.





وشدد، على أننا كسبنا مرحلة البث الأراضي، ولم نكن فاعلين بالقدر الكافي في مرحلة البث الفضائي، وإلى الآن لم نسمع بما يسمى بالتليفزيون العالمي، وهو التحدي القائم لنا.



